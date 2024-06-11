Лидер Малави подтвердил гибель вице-президента Чилимы в авиакатастрофе

По словам президента, при крушении самолёта погибли все десять человек, находившиеся на борту.

«Все пассажиры погибли при ударе... Спасатели обнаружили самолёт полностью разрушившимся», - цитирует AFP Чакверу.

Также агентство опубликовало фотографии, сделанные, как утверждается, на месте падения воздушного судна.

Самолёт, на котором летел Чилима, пропал с радаров 10 июня. Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, указывали на катастрофу в лесной зоне Чикангава, сообщает RT.

