Лидер Малави подтвердил гибель вице-президента Чилимы в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Как сообщает Agence France-Presse (AFP), такое заявление сделал лидер страны Лазарус Чаквера.

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По словам президента, при крушении самолёта погибли все десять человек, находившиеся на борту.

«Все пассажиры погибли при ударе... Спасатели обнаружили самолёт полностью разрушившимся», - цитирует AFP Чакверу.

Также агентство опубликовало фотографии, сделанные, как утверждается, на месте падения воздушного судна.

Самолёт, на котором летел Чилима, пропал с радаров 10 июня. Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, указывали на катастрофу в лесной зоне Чикангава, сообщает RT.

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ФОТО: AP / TASS
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