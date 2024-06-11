Лидер Малави подтвердил гибель вице-президента Чилимы в авиакатастрофе
Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Как сообщает Agence France-Presse (AFP), такое заявление сделал лидер страны Лазарус Чаквера.
По словам президента, при крушении самолёта погибли все десять человек, находившиеся на борту.
«Все пассажиры погибли при ударе... Спасатели обнаружили самолёт полностью разрушившимся», - цитирует AFP Чакверу.
Также агентство опубликовало фотографии, сделанные, как утверждается, на месте падения воздушного судна.
Самолёт, на котором летел Чилима, пропал с радаров 10 июня. Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, указывали на катастрофу в лесной зоне Чикангава, сообщает RT.
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