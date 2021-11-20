Байден рассказал о своем состоянии после больницы

Президент США Джо Байден заявил, что находится в «великолепной форме» и чувствует себя «отлично». Об этом Байден заявил журналистам.

В Белом доме пообещали опубликовать все детали госпитализации, включая колоноскопию под анестезией. Именно из-за этого потребовалась процедура временной передачи полномочий вице-президенту Камале Харрис.

«Хорошо! Мы опубликуем все детали. Я чувствую себя отлично. Ничего не изменилось. Мы в отличной форме», - цитирует Байдена РИА Новости.

