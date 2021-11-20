Байден рассказал о своем состоянии после больницы
19 ноября 202123:59
Президент США Джо Байден заявил, что находится в «великолепной форме» и чувствует себя «отлично». Об этом Байден заявил журналистам.
В Белом доме пообещали опубликовать все детали госпитализации, включая колоноскопию под анестезией. Именно из-за этого потребовалась процедура временной передачи полномочий вице-президенту Камале Харрис.
«Хорошо! Мы опубликуем все детали. Я чувствую себя отлично. Ничего не изменилось. Мы в отличной форме», - цитирует Байдена РИА Новости.
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19 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru