LFA отменила футбольные матчи в Ливане из-за атак Израиля

Ливанская футбольная ассоциация (LFA) объявила об отмене всех матчей на неопределенный срок в связи с израильскими ударами по югу страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице LFA в соцсети X.

В сообщении говорится, что решение принято исполнительным комитетом организации из-за текущей ситуации в Ливане, а новые даты матчей будут объявлены позже.