LFA отменила футбольные матчи в Ливане из-за атак Израиля

Ливанская футбольная ассоциация (LFA) объявила об отмене всех матчей на неопределенный срок в связи с израильскими ударами по югу страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице LFA в соцсети X.

В сообщении говорится, что решение принято исполнительным комитетом организации из-за текущей ситуации в Ливане, а новые даты матчей будут объявлены позже.

Армия Израиля начала новую волну атак на объекты «Хезболлы» в Ливане

Израиль начал «упреждающую наступательную операцию» 23 сентября, целью которой назвал разрушение инфраструктуры «Хезболлы» и обеспечение безопасности на севере страны.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате атак к 23 сентября погибли 492 человека, еще 1645 были ранены, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильФутболЛиван

Горячие новости

Все новости

партнеры