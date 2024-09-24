LFA отменила футбольные матчи в Ливане из-за атак Израиля
Ливанская футбольная ассоциация (LFA) объявила об отмене всех матчей на неопределенный срок в связи с израильскими ударами по югу страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице LFA в соцсети X.
В сообщении говорится, что решение принято исполнительным комитетом организации из-за текущей ситуации в Ливане, а новые даты матчей будут объявлены позже.
Израиль начал «упреждающую наступательную операцию» 23 сентября, целью которой назвал разрушение инфраструктуры «Хезболлы» и обеспечение безопасности на севере страны.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате атак к 23 сентября погибли 492 человека, еще 1645 были ранены, передает «Радиоточка НСН».
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