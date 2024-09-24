Армия Израиля начала новую волну атак на объекты «Хезболлы» в Ливане
Израильская армия начала новую волну атаки на объекты движения «Хезболла» в Ливане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно данным, израильские военные наносят удары по объектам в настоящее время. Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что Израиль не будет давать «Хезболле» передышку и продолжит авиаудары по объектам движения.
Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН заявил, что Израиль во время операции в Ливане планировал отодвинуть «Хезболлу» от границ, но теперь речь идет о полной ликвидации группировки, которая потеряла координаторов после подрыва пейджеров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru