Армия Израиля начала новую волну атак на объекты «Хезболлы» в Ливане

Согласно данным, израильские военные наносят удары по объектам в настоящее время. Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что Израиль не будет давать «Хезболле» передышку и продолжит авиаудары по объектам движения.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН заявил, что Израиль во время операции в Ливане планировал отодвинуть «Хезболлу» от границ, но теперь речь идет о полной ликвидации группировки, которая потеряла координаторов после подрыва пейджеров, передает «Радиоточка НСН».

