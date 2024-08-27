Левая партия LFI потребует сместить Макрона

Депутаты Национального собрания от партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) внесут предложение о смещении главы государства Эммануэля Макрона после его отказа от назначения главой правительства кандидата от левой коалиции «Новый народный фронт» Люси Касте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора LFI Мануэля Бомпара.

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По его словам, любое предложение кандидатуры премьер-министра, кроме как Люси Касте, будет подвергнуто вотуму недоверия.

Ранее стало известно, что Макрон может назначить нового главу правительства страны до 28 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон

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