ФСБ задержала россиянина, планировавшего подорвать авто полицейского в Крыму

ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму, задержан завербованный Украиной 19-летний житель Симферополя. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигурант был завербован украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. С целью совершения преступления задержанный арендовал квартиру напротив дома проживания полицейского, организовал наблюдение для выявления автомобиля предполагаемой жертвы и получил через схрон компоненты самодельного взрывного устройства. Фигурант планировал заложить бомбу для подрыва под личное авто сотрудника МВД, а после преступления уехать жить в Европу. Симферополец дал признательные показания.

Правоохранители возбудили уголовные дела о приготовлении к теракту, незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатки. Злоумышленника заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Амурской области россиянина, передававшего Киеву разведданные о передвижении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали, пишет «Свободная пресса».

