Лесной пожар в Анталье подобрался к гостиницам
Возгорание на мусорной свалке стало причиной возникшего в турецкой провинции Анталья лесного пожара. Как сообщает TGRT Haber, площадь, охваченная огнем, продолжает увеличиваться из-за ветра.
Из-за пожара пришлось эвакуировать три квартала. В регион из-за возникшей проблемы отправился министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
Огонь быстро распространяется в деревне Эвренсеки и в морском направлении, передает РЕН ТВ. В тушении возгорания участвуют самолеты, вертолеты и пожарные машины.
Очевидцы сообщают, что огонь добрался до гостиниц и жилых домов.
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