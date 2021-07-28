Лесной пожар в Анталье подобрался к гостиницам

Огонь быстро распространяется в деревне Эвренсеки и в морском направлении, передает РЕН ТВ. В тушении возгорания участвуют самолеты, вертолеты и пожарные машины.

Очевидцы сообщают, что огонь добрался до гостиниц и жилых домов.



