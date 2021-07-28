Лесной пожар в Анталье подобрался к гостиницам

Возгорание на мусорной свалке стало причиной возникшего в турецкой провинции Анталья лесного пожара. Как сообщает TGRT Haber, площадь, охваченная огнем, продолжает увеличиваться из-за ветра.

Из-за пожара пришлось эвакуировать три квартала. В регион из-за возникшей проблемы отправился министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

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Огонь быстро распространяется в деревне Эвренсеки и в морском направлении, передает РЕН ТВ. В тушении возгорания участвуют самолеты, вертолеты и пожарные машины.

Очевидцы сообщают, что огонь добрался до гостиниц и жилых домов.


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ТЕГИ:Лесные ПожарыТурция
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