Лес-«клон» гибнет из-за людей и оленей

Лес Пандо, который является единым и самым крупным на Земле организмом, гибнет из-за деятельности человека и выпаса оленей. Об этом сообщается в публикации Conservation Science and Practice.

«Легализуют хотелки!»: Экологи опасаются появления промзон в заповедниках

Одно гигантское растение занимает 43 гектара: все деревья в нем – это генетические клоны. Забор защищает от оленей только 16% леса. На поврежденных участках организма укрепили ограждения, но растения там все равно гибнут. Это происходит, потому что животные съедают новые побеги, и через прорехи солнечный свет проникает в лес, меняя состав организмов Пандо.

Также люди неграмотно разбили лес на фрагменты. Это приводит к автономному развитию каждой из них, влияя на жизнь сотен различных видов растений и животных, пишет Газета.ru.

По мнению исследователей, управление численностью оленей способно сохранить лес Пандо.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияДикие ЖивотныеЛес
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры