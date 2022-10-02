Лес-«клон» гибнет из-за людей и оленей
Лес Пандо, который является единым и самым крупным на Земле организмом, гибнет из-за деятельности человека и выпаса оленей. Об этом сообщается в публикации Conservation Science and Practice.
Одно гигантское растение занимает 43 гектара: все деревья в нем – это генетические клоны. Забор защищает от оленей только 16% леса. На поврежденных участках организма укрепили ограждения, но растения там все равно гибнут. Это происходит, потому что животные съедают новые побеги, и через прорехи солнечный свет проникает в лес, меняя состав организмов Пандо.
Также люди неграмотно разбили лес на фрагменты. Это приводит к автономному развитию каждой из них, влияя на жизнь сотен различных видов растений и животных, пишет Газета.ru.
По мнению исследователей, управление численностью оленей способно сохранить лес Пандо.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+30 085 / сут.
Умерли
387 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
20,1 млн+46 992 / сут.
- В ЕС заявили, что продолжат усиливать антироссийские санкции
- В Подмосковье в ДТП два человека погибли, трое пострадали
- США готовы ежемесячно посылать Киеву $1,5 млрд
- Столтенберг высказался о применении ядерного оружия на Украине
- Эксперты дали рекомендации против взломов смартфонов
- Новак: Есть технические возможности отремонтировать «Северные потоки»
- Новые субъекты присоединятся к России в границах на день их образования
- Ученые РФ создали программу для расчета свойств орбитальной космической станции
- Полиция начала проверку обладательницы титула «Миссис Крым» из-за песни «Червона Калина»
- Главы девяти стран ЕС решили поддержать вступление Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru