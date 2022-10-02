Лес-«клон» гибнет из-за людей и оленей

Одно гигантское растение занимает 43 гектара: все деревья в нем – это генетические клоны. Забор защищает от оленей только 16% леса. На поврежденных участках организма укрепили ограждения, но растения там все равно гибнут. Это происходит, потому что животные съедают новые побеги, и через прорехи солнечный свет проникает в лес, меняя состав организмов Пандо.

Также люди неграмотно разбили лес на фрагменты. Это приводит к автономному развитию каждой из них, влияя на жизнь сотен различных видов растений и животных, пишет Газета.ru.

По мнению исследователей, управление численностью оленей способно сохранить лес Пандо.

