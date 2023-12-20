Леонида Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Днепра
Мэр города Днепр Днепропетровской области Украины Борис Филатов в своём Telegram-канале заявил, что генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева всё же лишили звания почётного гражданина города.
По его словам, решение было принято с целью «до конца довести декомунизацию Днепра».
«Кто бы что ни говорил», — заключил Филатов.
Ранее горсовет Днепра отказался лишать Брежнева звания почётного гражданина города, сообщает RT. При этом в городе Каменском Днепропетровской области, где родился генсек, демонтировали посвященный ему памятник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru