Лечащий врач Саакашвили сообщила о сильном похудении политика
Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили постепенно ухудшается. Об этом заявила лечащий врач политика Тамара Даварашвили.
По ее словам, на сегодняшний день Саакашвили очень слаб и весит 67 килограмм. Он почти все время проводит в постели и мучается из-за болей конечностей.
«Рвота и тошнота наблюдались очень редко, но несбалансированное питание нам сильно мешает», - цитирует врача РИА Новости.
По ее словам, медики регулярно объясняют Саакашвили необходимость в правильном питании для улучшения здоровья. Даварашвили добавила, что политик до середины осени принимал пищу, которая была разнообразной, но при этом «не идеальной энергетически».
Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая перед судом в Тбилиси, попросил захоронить его сердце в Киеве, которое, как он заявил, «принадлежит Украине».
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