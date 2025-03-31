Ле Пен признали виновной по делу о парламентских ассистентах

Политика заподозрили в растрате посредством фиктивного найма ассистентов депутатов партии.

«Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств», — объявила судья.

Также виновными признали восемь депутатов «Национального объединения». Еще 12 парламентариев признаны виновными в сокрытии информации.

Из-за приговора Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах в 2027 году.

Ранее политика и 24 ее однопартийца заподозрили в нецелевом использовании денег Евросоюза в 2004-2016 годах. Обвинение считает, что ЕП выделял средства на оплату работы ассистентов евродепутатов от «Национального объединения», однако помощники работали только на партию Ле Пен.

