Ле Пен признали виновной по делу о парламентских ассистентах
Лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда в Париже.
Политика заподозрили в растрате посредством фиктивного найма ассистентов депутатов партии.
«Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств», — объявила судья.
Также виновными признали восемь депутатов «Национального объединения». Еще 12 парламентариев признаны виновными в сокрытии информации.
Из-за приговора Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах в 2027 году.
Ранее политика и 24 ее однопартийца заподозрили в нецелевом использовании денег Евросоюза в 2004-2016 годах. Обвинение считает, что ЕП выделял средства на оплату работы ассистентов евродепутатов от «Национального объединения», однако помощники работали только на партию Ле Пен.
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