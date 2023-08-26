Le Monde: Панамский канал могут закрыть на год из-за отсутствия дождей

Отмечается, что с 30 июля пропуск кораблей по Панамскому каналу уже сократили с 40 до 32 в сутки, а осадка судов была уменьшена до 13,4 метров. Время ожидания прохода по каналу для кораблей уже выросло с 3-5 дней до 11-19, отмечает издание.

Еще большие ограничения могут ввести в том случае, если в сентябре-ноябре не пройдут обильные осадки.

Ранее два танкера столкнулись в Суэцком канале, передает «Радиоточка НСН».

