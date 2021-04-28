Лавров: Войну в Донбассе нужно избежать

Министр прокомментировал вероятность войны из-за того, что в Донбассе более 500 тысяч жителей получили гражданство РФ.

При это Лавров считает, что главное для украинского президента Владимира Зеленского - «удержаться у власти», а потому он «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами».

Прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса — красная линия, за которую Киев не перейдет. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

