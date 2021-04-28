Лавров: Войну в Донбассе нужно избежать
Войну между Донбассом и Украиной можно и нужно избежать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова.
Министр прокомментировал вероятность войны из-за того, что в Донбассе более 500 тысяч жителей получили гражданство РФ.
При это Лавров считает, что главное для украинского президента Владимира Зеленского - «удержаться у власти», а потому он «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами».
Прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса — красная линия, за которую Киев не перейдет. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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