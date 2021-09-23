Лавров сообщил, что Россия не собирается вступать в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА «Новости».

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«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО», — заявил министр к журналистам.

Сама встреча прошла за закрытыми дверями. При этом выступление главы внешнеполитического ведомства России с трибуны Генассамблеи ООН запланировано на 25 сентября.

Ранее Лавров заявил, что обеспечение безопасности союзников является главной задачей для России после выхода сил США и НАТО.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:Сергей ЛавровНАТО
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