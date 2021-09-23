Лавров сообщил, что Россия не собирается вступать в НАТО

«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО», — заявил министр к журналистам.

Сама встреча прошла за закрытыми дверями. При этом выступление главы внешнеполитического ведомства России с трибуны Генассамблеи ООН запланировано на 25 сентября.

Ранее Лавров заявил, что обеспечение безопасности союзников является главной задачей для России после выхода сил США и НАТО.

