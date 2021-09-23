Лавров сообщил, что Россия не собирается вступать в НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА «Новости».
«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО», — заявил министр к журналистам.
Сама встреча прошла за закрытыми дверями. При этом выступление главы внешнеполитического ведомства России с трибуны Генассамблеи ООН запланировано на 25 сентября.
Ранее Лавров заявил, что обеспечение безопасности союзников является главной задачей для России после выхода сил США и НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 706 / сут.
Умерли
201 тыс.+817 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 102 / сут.
- Лавров сообщил, что Россия не собирается вступать в НАТО
- Проект о тюремном сроке за призывы к насилию в интернете не поддержал кабмин
- В России появится кодекс таксиста
- Жириновский предложил сделать из военных учителей
- Политолог: провалилась компания по дискредитации выборов в России
- Ученые сообщили, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Китае
- США готовят санкции против 35 граждан РФ
- Палата представителей США предложила ужесточить санкции против госдолга РФ
- Польша добилась участия в сертификации «Северного потока-2»
- Псаки высказалась о рекордном падении рейтингов Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru