На Украине начались военные учения с участием сил НАТО

На Украине начались военные учения «Объединенные усилия — 2021» с участием стран НАТО, передает УНИАН.

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Всего в маневрах примут участие военные из 15 государств, 11 из которых являются членами Североатлантического альянса. Всего в учениях будут задействованы 12,5 тысячи военных, более 600 единиц вооружения и техники.

Следить за ходом учений будут эксперты стратегического командования НАТО по операциям. В качестве основной цели маневров заявлены отработка взаимодействий ВСУ и вооруженных сил стран НАТО и повышение обороноспособности Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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