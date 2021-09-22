На Украине начались военные учения с участием сил НАТО
На Украине начались военные учения «Объединенные усилия — 2021» с участием стран НАТО, передает УНИАН.
Всего в маневрах примут участие военные из 15 государств, 11 из которых являются членами Североатлантического альянса. Всего в учениях будут задействованы 12,5 тысячи военных, более 600 единиц вооружения и техники.
Следить за ходом учений будут эксперты стратегического командования НАТО по операциям. В качестве основной цели маневров заявлены отработка взаимодействий ВСУ и вооруженных сил стран НАТО и повышение обороноспособности Украины.
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