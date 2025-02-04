Лавров: РФ получает сигналы о проблемах при перемирии между ХАМАС и Израилем
Россия получает сигналы о том, что при реализации прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа возникают проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он отметил, что проблемы со вторым этапом перемирия «будут и уже начались». По словам министра, из израильских правящих кругов раздаются посылы о том, что их не устраивает, как ХАМАС выполнил свои обязательства по первому этапу.
Лавров подчеркнул, что Израиль, «не стесняясь», продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан.
Ранее, 4 февраля, канцелярия главы израильского кабмина сообщила, что Израиль отправит делегацию рабочего уровня в Катар до конца недели, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по возвращении из Соединенных Штатов созовет кабинет безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу сделки по сектору Газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На побережье в нескольких районах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
- ПВО сбила 68 беспилотников ВСУ и ракету «Нептун»
- Лавров: РФ получает сигналы о проблемах при перемирии между ХАМАС и Израилем
- Российских родителей беспокоит чрезмерная нагрузка детей в школе
- ВЦИОМ: Только 45% россиян знают, что Пушкин жил в XIX веке
- IIHF решила не допускать сборную России по хоккею в программу чемпионатов мира в 2026 году
- Россия и Иран ведут переговоры о новых АЭС в республике
- Санду: Молдавия получит от ЕС самый большой пакет помощи за всю историю
- «За ними будущее!»: Театры ждут продюсеров от Вышки и ГИТИСа
- В Кремле пригрозили Польше ответом на изъятие российской недвижимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru