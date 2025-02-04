Лавров: РФ получает сигналы о проблемах при перемирии между ХАМАС и Израилем

Россия получает сигналы о том, что при реализации прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа возникают проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что проблемы со вторым этапом перемирия «будут и уже начались». По словам министра, из израильских правящих кругов раздаются посылы о том, что их не устраивает, как ХАМАС выполнил свои обязательства по первому этапу.

Лавров подчеркнул, что Израиль, «не стесняясь», продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан.

Ранее, 4 февраля, канцелярия главы израильского кабмина сообщила, что Израиль отправит делегацию рабочего уровня в Катар до конца недели, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по возвращении из Соединенных Штатов созовет кабинет безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу сделки по сектору Газа, передает «Радиоточка НСН».

