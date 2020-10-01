Лавров рассказал о перспективах отношений с Германией
Берлин взял курс на сдерживание Москвы, но напряженность можно преодолеть, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», - рассказал он.
По словам министра, многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, их способности бережно и честно отстаивать правду, передавать свои знания и опыт молодым поколениям.
Он напомнил, что именно Россия сыграла ключевую, определяющую роль в деле скорейшего восстановления германского единства 30 лет назад.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Москву прояснить ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. В частности, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин видит нарушение запрета о применении химоружия.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Оппозиционера доставили в реанимацию в Омске. Немецкая лаборатория, куда перевезли политика, нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок».
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». На прошлой неделе политика выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации.
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