Лавров рассказал о перспективах отношений с Германией

Он напомнил, что именно Россия сыграла ключевую, определяющую роль в деле скорейшего восстановления германского единства 30 лет назад.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Москву прояснить ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. В частности, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин видит нарушение запрета о применении химоружия.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Оппозиционера доставили в реанимацию в Омске. Немецкая лаборатория, куда перевезли политика, нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок».

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». На прошлой неделе политика выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации.

