Прокуратура Нидерландов считает причастными к убийству четырех фигурантов дела MH17
Прокуратура Нидерландов полагает, что четыре человека, проходящие обвиняемыми по делу рейса MH17, причастны к убийству. Об этом заявил сегодня в ходе судебного процесса прокурор Тейс Бергер, оглашая обвинительный акт. Как пояснила сторона обвинения, подсудимые применили зенитный ракетный комплекс «Бук» в качестве оружия.
Бергер подчеркнул, что обвиняемых следует считать виновными «вне зависимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет». Прокурор также отметил, что и другие лица, которые имеют отношение к этой трагедии, должны понести наказание. Судебное разбирательство по ним может быть организовано на Украине.
Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком, погибли 298 человек. Совместная следственная группа считает, что установила группу из четырех лиц, причастных к происшествию.
В пуске ракеты по самолёту обвиняются экс-командир ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По версии следственной группы, они доставляли ЗРК «Бук» на Украину с территории России.
Согласно данным голландской прокуратуры, MH17 был сбит ракетой со стороны населённого пункта Первомайское, который контролировался ополченцами. Москва неоднократно выражала недоверие результатами работы ССГ. Процесс по всем обвиняемым проходит в заочном формате.
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