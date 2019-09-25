Лавров пообщался с Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД России Сергей Лавров коротко поговорили в Нью-Йорке. Разговор произошел на приеме, который организовал в честь участников 74-й сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, Лавров и Зеленский поговорили о российско-украинских отношениях, передают argumenti.ru.
24 сентября в Нью-Йорке открылась 74-я Генассамблея ООН, сообщает RT.
Накануне стало известно, что США отказали в получении виз десяти членами российской делегации. Они не получили визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой заявил в эфире НСН, что США хотят самостоятельно решать, кого пускать на Генассамблею ООН, а кого нет.
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