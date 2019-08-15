Лавров оценил ситуацию вокруг подписания мирного договора с Японией
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора между Россией и Японией. Однако, по его словам, это возможно только после признания Токио итогов Второй мировой войны, пишет RT. Об этом он рассказал на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», отмечает «Свободная пресса».
«Пока всё упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора», — цитирует министра Ura.ru. «Я не думаю, что ситуация тупиковая», — добавил Лавров.
Напомним, с середины прошлого века Москва и Токио пытаются достичь подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны, но основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, Япония оспаривает принадлежность четырех южных островов – Шикотана, Итурупа, Кунашира и группы Хабомаи, которые в империи считают своими «северными территориями». МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- ВЦИОМ нашёл непогашенные кредиты у половины россиян
- Лавров оценил ситуацию вокруг подписания мирного договора с Японией
- Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
- Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля
- Найден живым потерявшийся в лесу под Омском малыш