Лавров оценил ситуацию вокруг подписания мирного договора с Японией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора между Россией и Японией. Однако, по его словам, это возможно только после признания Токио итогов Второй мировой войны, пишет RT. Об этом он рассказал на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», отмечает «Свободная пресса».

«Пока всё упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора», — цитирует министра Ura.ru. «Я не думаю, что ситуация тупиковая», — добавил Лавров.