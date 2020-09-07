Лавров: Очаги террористов в Сирии будут полностью уничтожены

Очаги террористов в Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены. Как пишет РИА Новости, об этом завил глава российского МИД Сергей Лавров.

Как отметил министр иностранных дел, особенность нынешнего этапа ситуации в стране обусловлена тем, что Сирия при поддержке РФ выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности.

В Сирии заявили о двух погибших военных в результате ударов Израиля

Напомним, ранее в понедельник, 7 сентября, стало известно, что Сергей Лавров прибыл с визитом в Дамаск. ТАСС отмечает, что самолет с главой МИД РФ приземлился в столице Сирии. Известно, что в его ходе министр встретится с президентом страны Башаром Асадом, а также главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Лавров не прилетал с официальном визитом в Сирию с февраля 2012 года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыСирияСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры