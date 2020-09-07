Лавров: Очаги террористов в Сирии будут полностью уничтожены

Очаги террористов в Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены. Как пишет РИА Новости, об этом завил глава российского МИД Сергей Лавров.

Как отметил министр иностранных дел, особенность нынешнего этапа ситуации в стране обусловлена тем, что Сирия при поддержке РФ выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности.