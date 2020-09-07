Лавров: Очаги террористов в Сирии будут полностью уничтожены
Очаги террористов в Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены. Как пишет РИА Новости, об этом завил глава российского МИД Сергей Лавров.
Как отметил министр иностранных дел, особенность нынешнего этапа ситуации в стране обусловлена тем, что Сирия при поддержке РФ выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности.
Напомним, ранее в понедельник, 7 сентября, стало известно, что Сергей Лавров прибыл с визитом в Дамаск. ТАСС отмечает, что самолет с главой МИД РФ приземлился в столице Сирии. Известно, что в его ходе министр встретится с президентом страны Башаром Асадом, а также главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
Лавров не прилетал с официальном визитом в Сирию с февраля 2012 года.
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