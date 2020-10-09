Лавров: ЕС угрожает России санкциями из-за Навального «без суда и следствия»
Евросоюз, угрожая России санкциями из-за инцидента с Алексем Навальным, действует без суда и следствия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Нас уже не удивляет, что ЕС действует без суда и следствия. От нас требуют провести расследование, никаких фактов нам не предоставляет та же Германия», —цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что отношения между Россией и ЕС активно деградируют.
Напомним, ранее издание Le Monde, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что санкционный список, который готовит Франция и Германия по инциденту с Навальным, включает имена девяти российских чиновников. Он будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 12 октября, подчеркивает газета.
А ранее в пятницу, 9 октября, стало. известно, что Дания присоединится к санкциям, связанным с ситуацией вокруг Алексея Навального. С таким заявлением выступил министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд. Об этом он рассказала в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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