Лавров: ЕС угрожает России санкциями из-за Навального «без суда и следствия»

Евросоюз, угрожая России санкциями из-за инцидента с Алексем Навальным, действует без суда и следствия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нас уже не удивляет, что ЕС действует без суда и следствия. От нас требуют провести расследование, никаких фактов нам не предоставляет та же Германия», —цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что отношения между Россией и ЕС активно деградируют.