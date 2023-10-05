Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежец Юн Фоссе
Нобелевская премия по литературе присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. В сообщении Нобелевского комитета указывается, что он стал лауреатом за «новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое».
Его драмы на сегодняшний день — одни из наиболее востребованных на мировых сценах. Фоссе пишет романы, урезанные до стиля, который называют «минимализм Фоссе».
В прошлом году Нобелевская премия по литературе была присуждена французской писательнице Анна Эрно «за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти».
6 октября будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира.
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