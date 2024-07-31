Латвия завершила строительство защитных ограждений на границе с Белоруссией

Уточняется, что в 2023 году был возведён 112-километровый сухопутный участок ограждения, а теперь закончили возведение забора вдоль водных преград. Общая протяжённость заграждения составила почти 145 км.

«В будущем планируется обустройство приграничной инфраструктуры, в том числе, строительство дорог, мостов, вышек связи и подъездных путей», - говорится в публикации.

Отмечается, что общая стоимость заграждений составила более 125 млн евро.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что забор на границе Польши и Белоруссии можно преодолеть всего за 25 секунд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

