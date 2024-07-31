Латвия завершила строительство защитных ограждений на границе с Белоруссией
Латвия завершила строительство защитного забора на границе с Белоруссией. Об этом сообщает латвийская телекомпания LSM.
Уточняется, что в 2023 году был возведён 112-километровый сухопутный участок ограждения, а теперь закончили возведение забора вдоль водных преград. Общая протяжённость заграждения составила почти 145 км.
«В будущем планируется обустройство приграничной инфраструктуры, в том числе, строительство дорог, мостов, вышек связи и подъездных путей», - говорится в публикации.
Отмечается, что общая стоимость заграждений составила более 125 млн евро.
Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что забор на границе Польши и Белоруссии можно преодолеть всего за 25 секунд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Расстрелявшего толпу военного приговорили к 13 годам колонии
- СМИ: Селин Дион бесплатно выступила на открытии Олимпиады в Париже
- Латвия завершила строительство защитных ограждений на границе с Белоруссией
- Более 50 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Великобритании
- Кабмин РФ выделил дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням
- Группа «Ночные Снайперы» представила новый мини-альбом
- Сбербанк с 1 августа поднимает плату за уведомления по дебетовым картам
- Ученые выяснили, что музыкальная память не меняется с возрастом
- В России IT-ипотеку продлили до 2030 года
- СМИ: Актриса Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в мозге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru