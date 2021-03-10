Латвия с 17 марта возобновит авиасообщение с Россией

Правительство Латвии решило с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами, в том числе и с Россией, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что также будут разрешены чартерные рейсы.

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Международные пассажирские перевозки в страны, не входящие в ЕС запрещены в Латвии с 17 марта 2020 года из-за эпидемии COVID-19.

Тем временем, власти Греции анонсировали открытие своих границ для зарубежных туристов с 14 мая. Эту дату назвал министр туризма Греции Харис Теохарис. По его словам, это решение коснется не только туристов из стран Евросоюза, но также из России, Белоруссии и Украины.

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Фото: pexels.com
ТЕГИ:ТуризмЛатвия
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