«На полную катушку». Греция открывает курортный сезон

Власти Греции анонсировали открытие своих границ для зарубежных туристов с 14 мая. Эту дату назвал министр туризма Греции Харис Теохарис. По его словам, это решение коснется не только туристов из стран Евросоюза, но также из России, Белоруссии и Украины. Но все же чуть ранее, в апреле, в «пилотном» режиме греческие границы могут быть открыты для туристов из ЕС, а также тех стран, которые активно проводят вакцинацию, например, Израиля, сказал греческий министр. Вместе с тем, все требования эпидемиологической безопасности, которые действуют в Греции, будут применимы и к туристам «без каких-либо различий и исключений», например, ношение маски является обязательным для всех в общественных местах, - добавил представитель греческих властей.

Условия для въезда в Грецию с 14 мая анонсированы вполне щадящие по сравнению с большинством других стран. Для въезда должно быть соблюдено одно из трех условий: либо подтверждение о пройденной вакцинации и наличии антител, либо отрицательный результат теста на коронавирус. Для сравнения: с прошлой осени и до сих пор требуется отрицательный ПЦР-тест на английском языке, полученный не ранее чем за 48 часов до прибытия по квоте в 500 россиян в неделю.

Кроме того, как отмечает АТОР, греческие власти бесплатно обеспечат все потребности туристов, которые могут возникнуть в связи с COVID-19 (например, если гость заболел ковидом и ему нужна госпитализация). Это, пожалуй, самое яркое свидетельство желания Греции использовать нынешний туристический сезон «на полную катушку».

Если по греческому пути пойдет еще и Турция, да к тому же дойдет все-таки дело до полноценного восстановления авиасообщения с Египтом, прерванного после авиакатастрофы над Синаем 2015 года, у российских отпускников будет повод для ликования. В таком случае три традиционно самых популярных у наших соотечественников курортных направления обеспечили бы уровень конкуренции, необходимый для адекватного ценообразования.

Повод для радости был бы, кстати, и у тех россиян, кто даже при открытых границах предпочитает российские курорты. Как уже писала НСН, «ковидный занавес» позволил российской туротрасли подойти к формированию прейскурантов без оглядки на зарубежных конкурентов. Это ожидаемо привело к тому, что цены на отдых в России оказались сопоставимы, а то и выше, чем на зарубежных курортах, при разнице в качестве этого самого отдыха явно не в нашу пользу. Возможно, решение греческих властей приведет к ценовой коррекции и на российском берегу.

