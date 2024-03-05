Латвия потратит 303 млн евро на укрепление восточной границы

По его словам, власти утвердили план защиты восточной границы. На эти цели потратят 303 миллиона евро в течение пяти лет, уточнил чиновник.

Средства пойдут на строительство оборонительных позиций, противотанковых рвов и складов боеприпасов. Защитные сооружения появятся на всем протяжении границы с Россией и Белоруссией.

В январе Министерство обороны Эстонии сообщило о договоренности между странами Балтии о создании линии обороны на границе с РФ. В ведомстве заявили, что целью ее строительства станет «защита от возможной военной угрозы», передает «Радиоточка НСН».

