Латвия потратит 303 млн евро на укрепление восточной границы
Власти Латвии потратят 303 миллиона евро на создание системы укреплений на восточной границе, написал на своей странице в соцсети X министр обороны республики Андрис Спрудс.
По его словам, власти утвердили план защиты восточной границы. На эти цели потратят 303 миллиона евро в течение пяти лет, уточнил чиновник.
Средства пойдут на строительство оборонительных позиций, противотанковых рвов и складов боеприпасов. Защитные сооружения появятся на всем протяжении границы с Россией и Белоруссией.
В январе Министерство обороны Эстонии сообщило о договоренности между странами Балтии о создании линии обороны на границе с РФ. В ведомстве заявили, что целью ее строительства станет «защита от возможной военной угрозы», передает «Радиоточка НСН».
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