Кусок свадебного торта принцессы Дианы уйдёт с молотка. Начальная цена фруктового пирога сорокалетней давности - 500 фунтов стерлингов (более 50 тыс. рублей), сообщает телеканал BBC. Весит кондитерское изделие около 800 граммов. Оно покрыто глазурью и украшено разноцветным королевским гербом. Торт 40 лет хранился в пищевой плёнке в форме для выпечки.

Ранее принцессу Диану признали самой красивой королевской особой в истории. В основу рейтинга лег принцип «золотого сечения», сообщает Daily Mail.



