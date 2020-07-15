Принцессу Диану признали самой красивой королевской особой в истории
Принцессу Диану назвали самой красивой женщиной среди королевских особ всех времен. В основу рейтинга лег принцип «золотого сечения», сообщает Daily Mail.
Хирург с Харли-Стрит Джулиан Де Сильва провел анализ лиц наиболее известных королевских особ по принципу «золотого сечения». Исследователь признал лицо Дианы наиболее близким к идеалу: оно на 89.05% соответствует «золотому сечению». В то время, королева Иордании Рания заняла второе место, получив 88.9% красоты.
Принцип «золотого сечения» был придуман в Древней Греции для определения «физического совершенства» путем измерения пропорций и выявления симметрии черт лица.
Также этот принцип использовал Леонардо да Винчи для создания идеального мужского тела в его знаменитой работе «Витрувианский человек».
Сейчас этот принцип адаптирован под компьютерные технологии и используется учеными в исследованиях.
Ранее НСН сообщила, что некоторые пластические хирурги призвали не измерять красоту «золотым сечением».
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