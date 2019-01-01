Курс доллара упал после заявлений главы ФРС
Курс доллара заметно снизился после заявлений главы Федеральной резервной системы США. Джером Пауэлл, в частности, сказал о беспокойстве из-за неопределенности вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики.
К вечеру курс евро к доллару вырос до 1,1253 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1206 доллара за евро, в то же время курс доллара к йене снизился, сообщает РИА Новости.
Федеральная резервная система — независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.
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