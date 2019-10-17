Курды приостановили антитеррористические операции
Возглавляемый курдами альянс «Сирийских демократических сил» объявил о приостановке операций против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что соответствующее заявление сделал лидер альянса Мазлум Абди.
Напомним, в Сирии с 9 октября идет военная операция турков. Ее целью Турция называет борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство», а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в беседе с НСН, что верить Эрдогану не нужно, его задача – захватить и подчинить себе Сирию.
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