Курды приостановили антитеррористические операции

Возглавляемый курдами альянс «Сирийских демократических сил» объявил о приостановке операций против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что соответствующее заявление сделал лидер альянса Мазлум Абди.

Напомним, в Сирии с 9 октября идет военная операция турков. Ее целью Турция называет борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство», а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в беседе с НСН, что верить Эрдогану не нужно, его задача – захватить и подчинить себе Сирию.



