Курдские силы безопасности задержали одного из главарей ИГ
Одного из руководителей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Сократа Халиля задержали курдские силы безопасности. Об этом сообщили в совете безопасности Иракского Курдистана, передает Shafaq News.
«Задержан террорист по имени Сократ Халиль, также известный как Абдалла Тафхих», — указывает агентство.
Отмечается, что задержанный был близок и «пользовался доверием» бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Халиль признался, что провел пять лет в Турции, затем по поддельному паспорту вернулся в Иракский Курдистан и был задержан.
В апреле в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке теракта от лица ИГ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru