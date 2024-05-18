Курдские силы безопасности задержали одного из главарей ИГ

Одного из руководителей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Сократа Халиля задержали курдские силы безопасности. Об этом сообщили в совете безопасности Иракского Курдистана, передает Shafaq News.

«Задержан террорист по имени Сократ Халиль, также известный как Абдалла Тафхих», — указывает агентство.

Отмечается, что задержанный был близок и «пользовался доверием» бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Халиль признался, что провел пять лет в Турции, затем по поддельному паспорту вернулся в Иракский Курдистан и был задержан.

В апреле в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке теракта от лица ИГ.

