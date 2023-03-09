Кулеба заявил, что в Женеве не ведут переговоры о мире с Москвой

«Если какие-то украинцы говорят с русскими в Женеве, они не являются официальными представителями украинского государства», — заявил дипломат. Глава ведомства отметил, что Киев готов «к дипломатии в любой момент». При этом Кулеба напомнил об условии «отвода российских войск».

Говоря о мирном плане, который разработала КНР, министр указал, что это «общие положения о позиции» Пекина, не предлагающие конкретного решения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен увидел «положительные моменты» в плане урегулирования Китая по ситуации на Украине.

