Кулеба сообщил, когда Украина начнет торговать с Россией
Киев намерен восстановить торговые отношения с Москвой по окончании конфликта, связанного с Крымом и Донбассом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
По его словам, это случится тогда, когда «Россия уйдет с Украины». «… Я считаю, что в европейской истории есть примеры, когда народы демонстрировали способность преодолевать трагические страницы истории, тогда и Украина, и российская экономика снова будут открыты», — отметил глава МИД. Он считает, что торговые отношения между Россией и Украиной должны быть равными, а Киев не будет зависеть от Москвы.
Ранее Кулеба в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с ее стороны. При этом он уточнил, что это не касается евро-атлантической интеграции. Это связано с отказом президента США Джо Байдена от военной поддержки Киева, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
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