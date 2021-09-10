Кулеба: Разговор Путина и Зеленского будет «чрезвычайно сложным»
Предстоящий разговор лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет «чрезвычайно сложным», заявил украинский министр иностранных Дмитрий Кулеба, сообщает «РЕН ТВ».
Он считает, что президентам необходимо обсудить много каверзных вопросов. «Это должен быть разговор, я думаю, это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему», — сказал глава МИД Украины.
Он отметил, что Киев не намерен отказываться от переговоров в «нормандском формате» и «замораживать» конфликт в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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