Кулеба: Разговор Путина и Зеленского будет «чрезвычайно сложным»

Предстоящий разговор лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет «чрезвычайно сложным», заявил украинский министр иностранных Дмитрий Кулеба, сообщает «РЕН ТВ».

Зеленский выразил надежду на улучшение отношений Украины и России

Он считает, что президентам необходимо обсудить много каверзных вопросов. «Это должен быть разговор, я думаю, это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему», — сказал глава МИД Украины.

Он отметил, что Киев не намерен отказываться от переговоров в «нормандском формате» и «замораживать» конфликт в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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