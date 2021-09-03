Зеленский выразил надежду на улучшение отношений Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что по прошествии лет в отношениях Украины и России появятся "позитивные тенденции". Об этом он заявил на встрече с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в ходе визита в США.

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"Считаю, что мы все равно - соседи, и будет позитивный результат", - заявил Зеленский. Соответствующую видеозапись разместил украинский телеканал "Дом" в своем канале в Telegram. Отмечается, что на вопросы русскоговорящих слушателей украинский лидер отвечал на русском языке.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Киев "с удовольствием" закончил бы конфликт в Донбассе, поскольку "войну не мы [украинцы] начали".

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021 также выразил уверенность в постепенном улучшении отношений с Украиной. По его словам, чем раньше это случится, тем лучше.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеВладимир ЗеленскийУкраина
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