Зеленский выразил надежду на улучшение отношений Украины и России
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что по прошествии лет в отношениях Украины и России появятся "позитивные тенденции". Об этом он заявил на встрече с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в ходе визита в США.
"Считаю, что мы все равно - соседи, и будет позитивный результат", - заявил Зеленский. Соответствующую видеозапись разместил украинский телеканал "Дом" в своем канале в Telegram. Отмечается, что на вопросы русскоговорящих слушателей украинский лидер отвечал на русском языке.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Киев "с удовольствием" закончил бы конфликт в Донбассе, поскольку "войну не мы [украинцы] начали".
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021 также выразил уверенность в постепенном улучшении отношений с Украиной. По его словам, чем раньше это случится, тем лучше.
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