Зеленский выразил надежду на улучшение отношений Украины и России

"Считаю, что мы все равно - соседи, и будет позитивный результат", - заявил Зеленский. Соответствующую видеозапись разместил украинский телеканал "Дом" в своем канале в Telegram. Отмечается, что на вопросы русскоговорящих слушателей украинский лидер отвечал на русском языке.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Киев "с удовольствием" закончил бы конфликт в Донбассе, поскольку "войну не мы [украинцы] начали".

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021 также выразил уверенность в постепенном улучшении отношений с Украиной. По его словам, чем раньше это случится, тем лучше.

