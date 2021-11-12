Кулеба: Киев изменил «ход игры» с США в свою пользу
Киев изменил в свою пользу «ход игры в украинско-американских отношениях», которые в настоящее время находятся на самом высоком уровне, сообщает «Укринформ» со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
Он и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Киева и Вашингтона. «Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов», — сказал глава МИД Украины.
Кулеба отметил, что долгосрочные договоренности с США «имеют ключевое значения для противодействия российской агрессии».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил России об «ошибке 2014 года» на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- Вашингтон предупредил Брюссель о «планах» Москвы по «вторжению» на Украину
- Военные РФ создали БАД против коронавируса
- Кулеба: Киев изменил «ход игры» с США в свою пользу
- В Еврокомиссии оценили вероятность санкций против «Аэрофлота»
- Малышева похвалили спасших МакSим медиков
- В Дагестане расследуют дело по факту наезда автомобиля на полицейского
- Стало известно о росте материнской смертности в России из-за COVID-19
- Мужчина и ребенок погибли из-за отравления в Пензе
- Прокуратура ведет проверку по факту опрокидывания автобуса в Нижегородской области
- Россия разгромила Кипр со счётом 6:0
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru