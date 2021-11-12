Кулеба: Киев изменил «ход игры» с США в свою пользу

Он и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Киева и Вашингтона. «Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов», — сказал глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что долгосрочные договоренности с США «имеют ключевое значения для противодействия российской агрессии».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил России об «ошибке 2014 года» на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

