Кулеба: Киев изменил «ход игры» с США в свою пользу

Киев изменил в свою пользу «ход игры в украинско-американских отношениях», которые в настоящее время находятся на самом высоком уровне, сообщает «Укринформ» со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

США и Украина объединяют силы против невидимой «агрессии» Москвы

Он и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Киева и Вашингтона. «Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов», — сказал глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что долгосрочные договоренности с США «имеют ключевое значения для противодействия российской агрессии».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил России об «ошибке 2014 года» на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СШАУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры