Кукурузу с токсинами привезли из Украины в Венгрию

По данным газета «Правда», кабмин Словакии в течение дня, 17 апреля, проведет заседание межведомственной группы по вопросу приостановки импорта зерна из Украины и ряда других видов продукции.

Накануне кабмин Польши временно запретил ввоз в страну украинского зерна, запрет коснется и транзита в третьи страны. Временные ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции также ввели Словакия и Венгрия.



Ранее стало известно, что министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии и Чехии договорились вместе решать проблему ввоза украинского зерна. Их фермеры терпят огромные убытки из-за дешевого зерна из Украины, которое ввозят в Европу, передает «Радиоточка НСН».

