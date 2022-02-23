Куба призвала США и НАТО серьезно отнестись к требованиям России по безопасности
Куба считает обоснованными требования России к США и НАТО в вопросах безопасности. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики.
«Намерения США навязать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации представляет собой угрозу национальной безопасности этой страны и региональному и международному миру», — цитирует сообщение RT.
В кубинском МИД указали, что США, на протяжении нескольких недель говоря о «вторжении на Украину», угрожает России и «манипулирует международным сообществом». Гавана напомнила о поставках Киеву оружия и военной техники из Вашингтона, отправке войск в ряд европейских стран, применении «односторонних и несправедливых» санкций.
«Призываем США и НАТО серьезно и реалистично отнестись к вполне обоснованным требованиям гарантий безопасности со стороны Российской Федерации, имеющей право на самооборону», — указали в МИД Кубы.
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