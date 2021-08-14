Куба получила более 38 тонн лекарств и оборудования из России
Гуманитарная помощь, в том числе медикаменты, доставлена в международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване, передает ТАСС.
Самолет Ан-124 «Руслан» Минобороны России доставил в кубинскую столицу более чем 40 тонн гумпомощи. По данным российского посольства в Гаване, груз содержит более двух тонн пшеничной муки, а также лекарства различного назначения, шприцы, концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
С кубинской стороны гумпомощь принял вице-президент страны Сальвадор Вальдес Меса. Политик отметил, что РФ всегда оказывала Кубе политическую и экономическую помощь, и поблагодарил россиян, правительство страны и лично президента РФ Владимира Путина.
«Эта помощь имеет большое значение для противостояния последствиям пандемии, а также в момент, когда США усиливают блокаду против нашей страны», — подчеркнул Меса.
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