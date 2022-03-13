КСИР заявил о своей ответственности за ракетный обстрел Эрбиля

Ответственность за ракетные удары по Эрбилю в Иракском Курдистане взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Клуб молодых журналистов.

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«Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР», —пишет Газета.ru.

Ранее в воскресенье стало известно об обстреле города Эрбиль в регионе Иракского Курдистана. Рядом со строящимся новым зданием американского консульства упало порядка 12 ракет. Иранские власти официально не назвали цель обстрела.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КурдистанРакетный УдарИракИран
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