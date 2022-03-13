КСИР заявил о своей ответственности за ракетный обстрел Эрбиля
Ответственность за ракетные удары по Эрбилю в Иракском Курдистане взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Клуб молодых журналистов.
«Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР», —пишет Газета.ru.
Ранее в воскресенье стало известно об обстреле города Эрбиль в регионе Иракского Курдистана. Рядом со строящимся новым зданием американского консульства упало порядка 12 ракет. Иранские власти официально не назвали цель обстрела.
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