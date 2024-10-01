КСИР сообщил о ракетной атаке на Израиль, нацеленной на военные объекты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о запуске баллистических ракет по ключевым военным целям и объектам безопасности в ходе атаки на Израиль, сообщается на официальном сайте КСИР.

Из сообщения следует, что воздушно-космические силы выпустили десятки ракет, нацеленных на «значимые объекты в военной сфере на оккупированных территориях».

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Представители Ирана пообещали позже предоставить более детальную информацию о проведенной операции.

Помимо этого, КСИР отметил, что атака осуществлялась с одобрения Высшего совета национальной безопасности Ирана и генерального штаба вооруженных сил с поддержкой иранской армии и министерства обороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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