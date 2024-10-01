КСИР сообщил о ракетной атаке на Израиль, нацеленной на военные объекты

Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

Арестованный по делу о взятке и.о. вице-премьера Башкирии был задержан в своём доме

Более 35 тысяч домов и квартир повреждено в Белгородской области за 2,5 года при обстрелах

Суд обязал актера Козловского выплатить 37 тысяч рублей неустойки по долгу за квартиру

«Факел» потерял шансы на выход из группы в Кубке РФ, несмотря на победу над «Рубином»