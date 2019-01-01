Крымские татары назвали цинизмом желание Киева «защитить» их права в РФ

По его словам, до 2014 года крымские татары на Украине были на правах людей второго сорта. Они не могли утвердить свой язык в качестве регионального, не имели права праздновать свои национальные праздники. После же присоединения Крыма к России, обратил внимание Бальбек, ситуация на полуострове изменилась кардинальным образом. Что делает, по его мнению, заявление украинцев крайне циничным.

«Теперь в Киеве вдруг озаботились нашими правами? Это какая-то запредельно циничная и оскорбительная выходка по отношению к коренным народам России, которых российское государство опекает и уважает», — заключил Бальбек.

Ранее в эфире НСН председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым» Эйваз Умеров возмутился фактом фотоподлога со стороны посольства Украины, когда на фотографии депортация польских евреев была выдана за кадр депортации крымских татар в 1944 году.

