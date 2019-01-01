Крымские татары назвали цинизмом желание Киева «защитить» их права в РФ
В Госдуме оскорбились требованием Верховной рады Украины в ООН «защитить» якобы «ущемлённые» в России права коренных народов, в том числе крымских татар. Как заявил РИА ФАН депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, Киеву лучше обратить внимание на положение в собственной стране коренных народов.
По его словам, до 2014 года крымские татары на Украине были на правах людей второго сорта. Они не могли утвердить свой язык в качестве регионального, не имели права праздновать свои национальные праздники. После же присоединения Крыма к России, обратил внимание Бальбек, ситуация на полуострове изменилась кардинальным образом. Что делает, по его мнению, заявление украинцев крайне циничным.
«Теперь в Киеве вдруг озаботились нашими правами? Это какая-то запредельно циничная и оскорбительная выходка по отношению к коренным народам России, которых российское государство опекает и уважает», — заключил Бальбек.
Ранее в эфире НСН председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым» Эйваз Умеров возмутился фактом фотоподлога со стороны посольства Украины, когда на фотографии депортация польских евреев была выдана за кадр депортации крымских татар в 1944 году.
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