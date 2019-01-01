В мире

Крымские татары назвали цинизмом желание Киева «защитить» их права в РФ

30 мая15:50


В Госдуме оскорбились требованием Верховной рады Украины в ООН «защитить» якобы «ущемлённые» в России права коренных народов, в том числе крымских татар. Как заявил РИА ФАН депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, Киеву лучше обратить внимание на положение в собственной стране коренных народов.

Крымских татар оскорбил фотоподлог посольства Украины

По его словам, до 2014 года крымские татары на Украине были на правах людей второго сорта. Они не могли утвердить свой язык в качестве регионального, не имели права праздновать свои национальные праздники. После же присоединения Крыма к России, обратил внимание Бальбек, ситуация на полуострове изменилась кардинальным образом. Что делает, по его мнению, заявление украинцев крайне циничным.

«Теперь в Киеве вдруг озаботились нашими правами? Это какая-то запредельно циничная и оскорбительная выходка по отношению к коренным народам России, которых российское государство опекает и уважает», — заключил Бальбек.

Ранее в эфире НСН председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым» Эйваз Умеров возмутился фактом фотоподлога со стороны посольства Украины, когда на фотографии депортация польских евреев была выдана за кадр депортации крымских татар в 1944 году.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Юрий Лашов
ТЕГИ:Крымские ТатарыУкраинаГосдума