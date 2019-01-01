В мире

Крым назвал решение по «скифскому золоту» справедливым

16 июля14:58

Промежуточное решение Апелляционного суда Амстердама о принадлежности «скифского золота» названо позитивным. Такое мнение озвучила директор керченского Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. По ее словам, такое решение говорит о том, что в судебной тяжбе была «пробита главная брешь».

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Умрихина добавила, что суд лишь подтвердил позицию крымских музеев. Они выразили мнение, что к данному делу не могут быть применимы положения Конвенции ЮНЕСКО, касающиеся запрета на незаконную транспортировку, а также передачу прав собственности на культурные ценности. Также неуместными было бы и применение нидерландского закона о культурном наследии.

Беспокойство у музейных деятелей Крыма вызывает и сохранность «скифского золота» в музее Алларда Пирсона. Умрихина добавила, что там находятся предметы из золота и из дерева, что требует соблюдения жестких правил их хранения.

Ранее Министр культуры России Владимир Мединский заявил о возможном временном прекращении музейных отношений с Голландией, если суд Амстердама примет решение не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма. В беседе с НСН президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова заявила, что прежде чем разрывать музейные отношений с голландской стороной, нужно принять все возможные меры по возвращению ценностей Крыму.

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ФОТО: vecherniy.kharkov.ua
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