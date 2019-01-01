Крым назвал решение по «скифскому золоту» справедливым

Умрихина добавила, что суд лишь подтвердил позицию крымских музеев. Они выразили мнение, что к данному делу не могут быть применимы положения Конвенции ЮНЕСКО, касающиеся запрета на незаконную транспортировку, а также передачу прав собственности на культурные ценности. Также неуместными было бы и применение нидерландского закона о культурном наследии.

Беспокойство у музейных деятелей Крыма вызывает и сохранность «скифского золота» в музее Алларда Пирсона. Умрихина добавила, что там находятся предметы из золота и из дерева, что требует соблюдения жестких правил их хранения.

Ранее Министр культуры России Владимир Мединский заявил о возможном временном прекращении музейных отношений с Голландией, если суд Амстердама примет решение не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма. В беседе с НСН президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова заявила, что прежде чем разрывать музейные отношений с голландской стороной, нужно принять все возможные меры по возвращению ценностей Крыму.

