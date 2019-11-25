Крым анонсировал международный трибунал по керченскому инциденту

Крым намерен созвать международный трибунал по поводу Керченского инцидента с украинскими кораблями, произошедшего осенью 2018 года. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, пишет РИА Новости.

По его словам, провести трибунал планируется весной 2020 года. Инициативу предложила международная ассоциация «Таврида», представляющая интересы полуострова в Брюсселе, отмечает «Газета.ру».