Крым анонсировал международный трибунал по керченскому инциденту
Крым намерен созвать международный трибунал по поводу Керченского инцидента с украинскими кораблями, произошедшего осенью 2018 года. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, пишет РИА Новости.
По его словам, провести трибунал планируется весной 2020 года. Инициативу предложила международная ассоциация «Таврида», представляющая интересы полуострова в Брюсселе, отмечает «Газета.ру».
Кроме того, по словам Молохова, в трибунале должны участвовать независимые судьи, эксперты, прокурор, а также специалисты по морскому праву. Как пишет Ura.ru, авторы инициативы намерены провести следственный эксперимент, который позволит доказать, что инцидент был провокацией со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко. Провести заседания трибунала планируется в нескольких западных либо латиноамериканских странах, пишет РИА ФАН.
Напомним, украинские катера «Никополь» и «Бердянск» вместе с буксиром «Яны Капу», задержанные во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября прошлого года, были переданы Украине в понедельник, 18 ноября. Позже Киев и Москва предприняли попытку договориться о решении по инциденту в Керченском проливе в рамках первого заседания межгосударственного арбитража, состоявшегося в Гааге 21 ноября, однако не достигли соглашения.
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