Крупнейший в мире айсберг вынесло в свободное плавание в Южном океане
Самый крупный в мире айсберг А23а вынесло на чистую воду в Южном океане, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Ученые считают, что айсберг в скором времени перестанет существовать. Так, по их прогнозам, в течение месяца он либо останется в системе круговорота Уэдделла, где будет дрейфовать еще несколько лет, либо приплывет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование. Первый вариант пока остается у ученых в приоритете.
Айсберг площадью в 4170 квадратных километров (два Санкт-Петербурга) начал таять впервые за 30 лет несколько лет назад, напоминает RT.
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