Крупнейший в мире айсберг вынесло в свободное плавание в Южном океане

Ученые считают, что айсберг в скором времени перестанет существовать. Так, по их прогнозам, в течение месяца он либо останется в системе круговорота Уэдделла, где будет дрейфовать еще несколько лет, либо приплывет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование. Первый вариант пока остается у ученых в приоритете.

Айсберг площадью в 4170 квадратных километров (два Санкт-Петербурга) начал таять впервые за 30 лет несколько лет назад, напоминает RT.

