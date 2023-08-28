Крупнейшие поиски лох-несского чудовища в Шотландии результата не принесли

Участники крупнейших за более чем 50 лет поисков на озере Лох-Несс не смогли обнаружить следы чудовища, которое, согласно легенде, обитает в водоеме на севере Шотландии, сообщает BBC.

В Шотландии стартовали крупнейшие за 50 лет поиски Лох-Нессского чудовища

Длина озера составляет 36 км. Специалисты впервые использовали несколько современных геодезических приборов, в том числе термальные дроны, а также гидрофоны. В операции принимали участие около 200 человек из различных стран. Поиски завершились без обнаружения каких-либо следов Несси.

Большинство сторонников теории существования чудовища считают его реликтовым плезиозавром, но за десятки лет не удалось найти ни одного трупа животного.

Ранее ученый заявил о разгадке тайны Лох-Несского чудовища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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