Крупнейшие поиски лох-несского чудовища в Шотландии результата не принесли

Длина озера составляет 36 км. Специалисты впервые использовали несколько современных геодезических приборов, в том числе термальные дроны, а также гидрофоны. В операции принимали участие около 200 человек из различных стран. Поиски завершились без обнаружения каких-либо следов Несси.

Большинство сторонников теории существования чудовища считают его реликтовым плезиозавром, но за десятки лет не удалось найти ни одного трупа животного.

Ранее ученый заявил о разгадке тайны Лох-Несского чудовища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

