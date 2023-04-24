Критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News
Один из крупнейших американских телеканалов Fox News объявил об уходе журналиста Такера Карлсона.
«Последняя программа господина Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля», - заявили в Fox News.
Для ведущего и телеканала решение об уходе стало обоюдным. О дальнейших планах журналиста не сообщается.
Телеведущий часто выступал с критикой президента США Джо Байдена. В одном из выпусков своего шоу он сравнил Демократическую партию с «ищущими трюфель свиньями».
Предприниматель Илон Маск ранее критически высказался о качестве статей в газете The New York Times. Бизнесмен назвал публикации неинтересными и нечитабельными, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- СМИ: самолет Fly Dubai загорелся при вылете из Катманду
- СМИ: Костомаров восстанавливает подвижность и работу легких
- Врач назвал опасный для управления автомобилем возраст
- В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделами об СВО
- Критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News
- Sky News: США вынудят Зеленского уступить России часть территорий
- Киркоров отказался эмигрировать из России
- Песков назвал чудовищной ложью заявления о начале спецоперации без причин
- Теннисистку сняли с рейса польской авиакомпании из-за российского паспорта
- Пригожин сравнил преступность бойцов ЧВК «Вагнер» и обычных заключенных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru