Критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News

«Последняя программа господина Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля», - заявили в Fox News.

Для ведущего и телеканала решение об уходе стало обоюдным. О дальнейших планах журналиста не сообщается.

Телеведущий часто выступал с критикой президента США Джо Байдена. В одном из выпусков своего шоу он сравнил Демократическую партию с «ищущими трюфель свиньями».

Предприниматель Илон Маск ранее критически высказался о качестве статей в газете The New York Times. Бизнесмен назвал публикации неинтересными и нечитабельными, передает «Радиоточка НСН».

