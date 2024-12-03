Кремль назвал события в Южной Корее тревожными
В Кремле считают ситуацию в Южной Корее, где недавно было введено военное положение, тревожной и внимательно следят за развитием событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
По словам Пескова, в Москве осведомлены о происходящем и следят за ним с особым вниманием.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение, объяснив это необходимостью противодействия антиправительственной активности. Военные заблокировали доступ к парламентскому комплексу, допустив внутрь только депутатов, сотрудников и представителей прессы.
Позднее в тот же день парламент проголосовал за отмену военного положения. Конституция страны обязывает президента отменить режим в случае, если этого требует большинство депутатов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru