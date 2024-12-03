Кремль назвал события в Южной Корее тревожными

В Кремле считают ситуацию в Южной Корее, где недавно было введено военное положение, тревожной и внимательно следят за развитием событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, в Москве осведомлены о происходящем и следят за ним с особым вниманием.

Парламент Южной Кореи отменил военное положение, введенное президентом

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение, объяснив это необходимостью противодействия антиправительственной активности. Военные заблокировали доступ к парламентскому комплексу, допустив внутрь только депутатов, сотрудников и представителей прессы.

Позднее в тот же день парламент проголосовал за отмену военного положения. Конституция страны обязывает президента отменить режим в случае, если этого требует большинство депутатов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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