Кремль назвал события в Южной Корее тревожными

В Кремле считают ситуацию в Южной Корее, где недавно было введено военное положение, тревожной и внимательно следят за развитием событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, в Москве осведомлены о происходящем и следят за ним с особым вниманием.