Кравчука подключили к аппарату ИВЛ

Первого президента Украины Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ после перенесенной операции на сердце, сообщило издание «Подробности» со ссылкой на помощницу политика Оксану Сибирцеву.

СМИ: Кравчук почти месяц находится в реанимации

С момента окончания операции прошел почти месяц, все это время Кравчук находился в реанимации. По словам Сибирцевой, динамика выздоровления у Кравчука очень медленная. «Это была очень сложная операция. Мы сами мало знаем подробностей. Знаем только, что оперировать нужно было срочно», — добавила помощница.

О подключении Леонида Кравчука к ИВЛ также сообщают «24 Канал» и «РБК-Украина».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияЛеонид Кравчук
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