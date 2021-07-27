Кравчука подключили к аппарату ИВЛ

С момента окончания операции прошел почти месяц, все это время Кравчук находился в реанимации. По словам Сибирцевой, динамика выздоровления у Кравчука очень медленная. «Это была очень сложная операция. Мы сами мало знаем подробностей. Знаем только, что оперировать нужно было срочно», — добавила помощница.

О подключении Леонида Кравчука к ИВЛ также сообщают «24 Канал» и «РБК-Украина».

